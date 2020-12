Intervengono per aiutare una donna minacciata dal marito | uccisi tre gendarmi in Francia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tresono statia colpi di arma da fuoco nella notte e un quarto ferito in un paese isolato nel centro della. I militari sono stati colpiti da un uomo di 48 anni mentre cercavano di salvare la moglie che si era rifugiata sul tetto di una casa, vicino al villaggio di Saint-Just, nella regione di Clermont-Ferrand. Il presunto killer è stato trovato morto questa mattina, così come riferito dallo stesso ministro dell’Interno su Twitter. Fonti della polizia a le Monde hanno riferito che l’uomo si è ucciso nella sua macchina. La moglie è stata messa in salvo nella notte e interrogata per cercare di ricostruire l’accaduto. Pare che l’uomo armato fosse già noto alle autorità per accuse relative a questioni di custodia dei figli. Ierano stati chiamati per una segnalazione di violenza in ...