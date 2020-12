Il rublo vale più dei ‘palpeggiamenti’ sulle IG Stories

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) C.v.d.: come volevasi dimostrare. Solo qualche settimana fa, era il 9 dicembre, sui social era stata avviata una campagna contro il futuro pilota di Formula 1 Nikita Mazepin. Il motivo? Aveva condiviso tra le proprie Instagram, prima di cancellarlo, un video in cui palpeggiava una donna in macchina con lui. Un filmato che aveva scosso gli appassionati di motori e non solo perché il gesto del giovane pilota russo erano del tutto inopportuno. E, soprattutto, non sembrava essere in linea con il nuovo cammino intrapreso dal Circus. E, nonostante questo, la Haas ha deciso di confermare lui al fianco di Mick Schumacher per la prossima stagione. LEGGI ANCHE > Chiamarsi Mazepin: rischiare la carriera in F1 per un video di molestie su Instagram «Il team Haas desidera confermare che Nikita Mazepin e Mick Schumacher formeranno la line-up in vista del campionato del ...