I Fratelli di San Francesco d'Assisi al fianco dei bisognosi per donare un Natale di gioia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le attività della Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi sono da sempre orientate al supporto della comunità e alla tutela delle fasce più fragili. Anche per questo difficile Natale 2020, i Fratelli di San Francesco hanno deciso di non tirarsi indietro e si sono mobilitati per organizzare un pranzo di festa capace di riscaldare i cuori di molte persone in difficoltà, in Via Saponaro 40. Lasagne, allegria e un grandissimo panettone, aspettano tutti coloro che decideranno di bussare al portone dei Fratelli di San Francesco d'Assisi. Questa non è, però, la prima iniziativa che i Fratelli di San Francesco avviano per questo periodo di festa. La Fondazione, infatti, è stata scelta dal Rotary Club ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le attività della Fondazionedi Sand'sono da sempre orientate al supporto della comunità e alla tutela delle fasce più fragili. Anche per questo difficile2020, idi Sanhanno deciso di non tirarsi indietro e si sono mobilitati per organizzare un pranzo di festa capace di riscaldare i cuori di molte persone in difficoltà, in Via Saponaro 40. Lasagne, allegria e un grandissimo panettone, aspettano tutti coloro che decideranno di bussare al portone deidi Sand'. Questa non è, però, la prima iniziativa che idi Sanavviano per questo periodo di festa. La Fondazione, infatti, è stata scelta dal Rotary Club ...

frances41413628 : Non sono le critiche che ci fanno crescere come fratelli ma la preghiera. San Paolo esorta: pregate incessantemente… - DasaievKasparov : @fattoquotidiano Giornalai! Da gennaio preparate secchielli per svuotare piazza San Marco. Fratelli di marcon leghisti ladron. - Affaritaliani : Un Natale di gioia. Fratelli di San Francesco d’Assisi a fianco dei bisognosi - mattinodinapoli : Covid a Benevento, tre fratelli uccisi dal coronavirus nel paese di San Pio - catania_turi : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il vivace ciclo di affreschi dipinto tra il 1415 e il 1416 dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni nell'orato… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli San I Fratelli di San Francesco d’Assisi al fianco dei bisognosi per donare un Natale di gioia Liberoquotidiano.it I ristoratori romani occupano piazza San Silvestro: «Siamo allo sfascio, il governo dia un segnale»

A scendere in strada anche wedding planner e Ncc: «Non siamo né di Destra né di Sinistra», ma al sit-in solo l’opposizione. E Paragone strappa in diretta i fili dei Pos ...

Auto finisce contro un camion Il conducente portato in ospedale

SAN POLO. Incidente stradale ieri mattina alle 7.30 in via Fratelli Cervi, in località Barcaccia di San Polo d’Enza. Due i veicoli coinvolti nell’impatto: un camion e un’auto di piccola cilindrata. Pe ...

A scendere in strada anche wedding planner e Ncc: «Non siamo né di Destra né di Sinistra», ma al sit-in solo l’opposizione. E Paragone strappa in diretta i fili dei Pos ...SAN POLO. Incidente stradale ieri mattina alle 7.30 in via Fratelli Cervi, in località Barcaccia di San Polo d’Enza. Due i veicoli coinvolti nell’impatto: un camion e un’auto di piccola cilindrata. Pe ...