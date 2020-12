Hellas Verona, i convocati di Juric per l’Inter: l’attacco è in emergenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivan Juric ,tecnico dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi al Bentegodi contro l’Inter. Tra gli scaligeri fuori Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira e Benassi, infortunati, ma anche Barak, che sconta l’ultimo turno di squalifica. Questa la lista: Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Udogie, Ruegg, Magnani, Dawidowicz, Amione.Centrocampisti: Valoso, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Tameze, Danzi.Attaccanti: Salcedo, Yeboah, Colley, Bertini. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivan,tecnico dell’, ha diramato la lista deiper la sfida di oggi al Bentegodi contro. Tra gli scaligeri fuori Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira e Benassi, infortunati, ma anche Barak, che sconta l’ultimo turno di squalifica. Questa la lista: Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Udogie, Ruegg, Magnani, Dawidowicz, Amione.Centrocampisti: Valoso, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Tameze, Danzi.Attaccanti: Salcedo, Yeboah, Colley, Bertini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

