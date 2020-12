ENCE e suNny si separano | il 26enne è libero di trovarsi un’altra squadra

Leggi su esports247

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Miikka “” Kemppi, professionista di CS:GO, è in cerca di una nuovaper il 2021. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore, che ha confermato di non far parte più di. Non è certamente un bel periodo per l’organizzazione finlandese, che aveva già dovuto fare a meno di Jere’ sergej ‘Salo, dopo che il diciottenne ha preferito il servizio militare alla carriera nel mondo esports. Nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre, ancheha comunicato pubblicamente la sua voglia di cambiamento. “Consiamo arrivati ad un accordo che mi permette di cercare una nuovaper il 2021?, si legge nel tweet pubblicato da, che rivela anche di non avere un agente. “Ci sono colloqui in corso, ma non è stato ancora deciso nulla. Grazie per il supporto!”, ha ...