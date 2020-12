Conte e la scuola: "Il 7 gennaio ripartire in presenza almeno al 50%" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle scuole il 7 gennaio, il Recovery Fund e altro ancora. Sono gli argomenti che il premier Giuseppe Conte ha toccato in un'intervista a Porta a Porta . "Non ho mai pensato di non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle scuole il 7, il Recovery Fund e altro ancora. Sono gli argomenti che il premier Giuseppeha toccato in un'intervista a Porta a Porta . "Non ho mai pensato di non ...

