Concerto di Natale su Canale 5

Per il secondo anno consecutivo l'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal M.° Adriano Pennino, accompagnerà musicalmente tutti gli artisti interpreti delle suggestive melodie del "Concerto di Natale". Dove e come vedere il Concerto di Natale 2020? Lo storico evento televisivo, organizzato da Prime Time Promotions, andrà in onda inprima serata il 24 dicembre su Canale 5 e in replica il pomeriggio del 25 dicembre.La serata de Concerto di Natale sarà presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato, e vedrà sul palco alternarsi le stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), ...

