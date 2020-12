Cei: Un Natale meno scintillante non è meno autentico. (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Quante volte ci è capitato di attendere trepidanti una buona notizia che riguarda noi stessi, i nostri cari,... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Quante volte ci è capitato di attendere trepidanti una buona notizia che riguarda noi stessi, i nostri cari,...

freeskipperIT : Cei: Un Natale meno scintillante non è meno autentico. - EugenioBerto70 : Cei: un Natale meno scintillante non è meno autentico - newsfresche : Il messaggio Cei: «Il Natale sarà meno scintillante ma non meno autentico» - blogfp : Il messaggio Cei: «Il Natale sarà meno scintillante ma non meno autentico» - CorriereQ : Cei: un Natale meno scintillante non è meno autentico -