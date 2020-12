CDP, via libera a nuova offerta non vincolante per Autostrade (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante per l’acquisto di Autostrade per l’Italia a nome del consorzio formato da CDP Equity, Blackstone e Macquarie. La nuova offerta aggiorna la precedente con riguardo, tra l’altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all’identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un’offerta vincolante. “La comunicazione resa al Consiglio – spiega una nota di CDP – si colloca nel solco di quanto prospettato da CDP nelle precedenti offerte inviate ad Atlantia rispettivamente il 19 e 27 ottobre scorsi, in coerenza con gli ulteriori passi negoziali ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il viaalla presentazione di un’nonper l’acquisto diper l’Italia a nome del consorzio formato da CDP Equity, Blackstone e Macquarie. Laaggiorna la precedente con riguardo, tra l’altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all’identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un’. “La comunicazione resa al Consiglio – spiega una nota di CDP – si colloca nel solco di quanto prospettato da CDP nelle precedenti offerte inviate ad Atlantia rispettivamente il 19 e 27 ottobre scorsi, in coerenza con gli ulteriori passi negoziali ...

BinaryOptionEU : RT '#Autostrade, da #Cdp via libera a nuova offerta per ingresso in capitale #Aspi - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Autostrade, da #Cdp via libera a nuova offerta per ingresso in capitale #Aspi - fisco24_info : Autostrade, da Cdp via libera a nuova offerta per ingresso in capitale Aspi : - Adnkronos : #Autostrade, da #Cdp via libera a nuova offerta per ingresso in capitale #Aspi - paolopoliti1 : Aspi: via libera Cdp ad aggiornamento offerta -