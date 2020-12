Capodanno | il sindaco di Firenze promette controlli capillari sul coprifuoco

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) FIRENZE – Per vegliare sul coprifuoco delle 22 a Capodanno “i controlli saranno molto capillari non solo in centro, ma anche in tutta la città e nel territorio comunale”. L’obiettivo è “evitare qualunque tipo di infrazione” alle misure anti covid. Lo spiega il sindaco di Firenze, Dario Nardella.