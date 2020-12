Bianchi: “Il Milan sta andando oltre le attese, potrebbe pagare fisicamente. Kalulu impressionante” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'ex attaccante di Torino e Bologna, Rolando Bianchi parla ai microfoni di Sky in presentazione del big match Milan-Lazio: "Per il Milan è un momento importante, sta facendo un grande cammino con un rendimento pazzesco. Adesso si potranno anche sentire le scorie fisiche visto che la squadra sta andando oltre le attese. La Lazio ha avuto parecchie problematiche tra Covid e discussioni interne, ci possono stare questi alti e bassi ma ha delle individualità pazzesche e un allenatore che sta facendo cose egregie. Kalulu mi sta impressionando, nell'arco di tre partite è cresciuto tantissimo".caption id="attachment 1069961" align="alignnone" width="3000" Bianchi, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'ex attaccante di Torino e Bologna, Rolandoparla ai microfoni di Sky in presentazione del big match-Lazio: "Per ilè un momento importante, sta facendo un grande cammino con un rendimento pazzesco. Adesso si potranno anche sentire le scorie fisiche visto che la squadra stale. La Lazio ha avuto parecchie problematiche tra Covid e discussioni interne, ci possono stare questi alti e bassi ma ha delle individualità pazzesche e un allenatore che sta facendo cose egregie.mi sta impressionando, nell'arco di tre partite è cresciuto tantissimo".caption id="attachment 1069961" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

L’ex attaccante di Torino e Bologna, Rolando Bianchi parla ai microfoni di Sky in presentazione del big match Milan-Lazio: “Per il Milan è un momento importante, sta facendo un grande cammino con un ...

