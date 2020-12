Benedetta Rossi si prende una pausa: “Ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Benedetta Rossi si prende un momento di pausa per dedicarsi al rapporto col marito Marco Gentili. A dare l’annuncio su Instagram la stessa Benedetta Rossi, food blogger diventata famosa col programma tv “Fatto in casa da Benedetta”: “Voglio dedicarmi a me stessa ma soprattutto ho bisogno di stare un po? da sola con Marco”. La food blogger ha bisogno di staccare e dedicarsi al marito Benedetta Rossi fa sapere di aver bisogno di staccare e dedicarsi al marito: “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer – ha scritto in un post su Instagram – per qualche giorno e dedicarmi a me ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)siun momento diper dedicarsi al rapporto col maritoGentili. A dare l’annuncio su Instagram la stessa, food blogger diventata famosa col programma tv “Fatto in casa da”: “Voglio dedicarmi a me stessa ma soprattutto hodiun po? dacon”. La food blogger hadi staccare e dedicarsi al maritofa sapere di averdi staccare e dedicarsi al marito: “Hodi spegnere il telefono e il computer – ha scritto in un post su Instagram – per qualche giorno e dedicarmi a me ...

