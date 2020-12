Ascolti TV 22 dicembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, martedì 22? Sui canali Rai,, sono andati in onda Natale in casa Cupiello (Rai 1), Un’ora sola Vi vorrei (Rai 2), #cartabianca (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Harry Potter e i doni della morte (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1) e Ufficiale e gentiluomo (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di22, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. ...

fabiofabbretti : Da segnalare ieri l'exploit de #LEredità che sfiora il 26% con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori - fabiofabbretti : Ottimo #NataleInCasaCupiello che supera i 5,6 milioni di spettatori (23.9% di share). Flop Canale 5 con… - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020: Brignano, Cartabianca, Harry Potter, Le Iene, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv martedì 22 dicembre: Natale in casa Cupiello Harry Potter e i doni della morte - #Ascolti #martedì… - 97airohpue : RT @TAEK0SM0: il modo in cui radio deejay avrà un picco di ascolti esponenziale il 24 dicembre alle 21.30 circa -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Natale in casa Cupiello vs Harry Potter: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 22 dicembre 2020?Auguri Morgan! Compleanno amaro per il cantante? Il Pirata non perde occasione di lanciare critiche a chi lo ha escluso dal ...