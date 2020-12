Vangelo di domani 23 Dicembre 2020 | commento e Letture

(Di martedì 22 dicembre 2020) Mercoledì 23Ml 3, 1–4.23–24; Sal 24secondo Luca (1, 57–66)In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi ...

Oggi è il giorno più corto dell’anno o anche la notte più lunga dell’anno. Da dopodomani, insomma, le giornate ricominceranno a crescere. Per questo nell’antichità romana in queste date c’era la festi ...Ma nella lingua in cui è scritto il Vangelo non è semplicemente un “si faccia ... Per esempio: so che mi fa bene pregare, ma oggi non ho tempo… “domani, domani, domani, domani…” rinviamo le cose: lo ...