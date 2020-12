‘Un caffè per Eduardo’, l’iniziativa di solidarietà all’imprenditore napoletano vittima del racket: “Dopo aver denunciato sono stato isolato” (Di martedì 22 dicembre 2020) Iniziativa di solidarietà a Napoli a un imprenditore del rione Sanità, al quale, Dopo essersi rifiutato di pagare il pizzo, è stato bruciato il bar. L’hanno promossa il consigliere regionale Borrelli, lo scrittore Maurizio de Giovanni e il noto pasticcere Poppella. L’hanno chiamata “un caffè per Eduardo” e ha riscosso l’adesione di decine di persone che questa mattina hanno voluto aiutare in questo modo il giovane imprenditore napoletano. “Noi siamo qui perché è necessario mettersi dalla giusta parte della barricata” ha commentato Maurizio De Giovanni. Eduardo ha raccontato che Dopo aver denunciato si è ritrovato a fare i conti con l’omertà e i timori di un quartiere in cui si sente isolato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Iniziativa dia Napoli a un imprenditore del rione Sanità, al quale,essersi rifiutato di pagare il pizzo, èbruciato il bar. L’hanno promossa il consigliere regionale Borrelli, lo scrittore Maurizio de Giovanni e il noto pasticcere Poppella. L’hanno chiamata “unper Eduardo” e ha riscosso l’adesione di decine di persone che questa mattina hanno voluto aiutare in questo modo il giovane imprenditore. “Noi siamo qui perché è necessario mettersi dalla giusta parte della barricata” ha commentato Maurizio De Giovanni. Eduardo ha raccontato chesi è ritrovato a fare i conti con l’omertà e i timori di un quartiere in cui si senteL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

