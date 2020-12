Roma, ipotesi scambio di prestiti col Torino: Pau Lopez per Sirigu (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tema portieri è piuttosto caldo in casa Roma. Pau Lopez continua a non convincere e la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a trovare un altro estremo difensore per far tornare Mirante nel ruolo di “vice”. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ la Roma potrebbe virare su Salvatore Sirigu, potenzialmente in uscita dal Torino. E non è escluso uno scambio di prestiti con Sirigu verso la capitale e Pau Lopez direzione Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tema portieri è piuttosto caldo in casa. Paucontinua a non convincere e la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a trovare un altro estremo difensore per far tornare Mirante nel ruolo di “vice”. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ lapotrebbe virare su Salvatore, potenzialmente in uscita dal. E non è escluso unodiconverso la capitale e Paudirezione. SportFace.

Il ritorno di Totti alla Roma: ipotesi sempre più lontana

Roma, ipotesi scambio di prestiti col Torino: Pau Lopez per Sirigu

Il tema portieri è piuttosto caldo in casa Roma. Pau Lopez continua a non convincere e la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a trovare un altro estremo difensore per far tornare Mirante nel ruolo di ...

