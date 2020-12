Nuovo Stadio – A gennaio il vincitore tra Populous e Manica-CMR: iter agli ultimi passi (Di martedì 22 dicembre 2020) Inter e Milan verso la costruzione del Nuovo Stadio Quello che inizierà tra pochi giorni sarà un anno importante per Inter e Milan non solo dal punto di vista sportivo, ma anche a quello relativo alla costruzione del Nuovo Stadio che prenderà il posto dell’attuale San Siro., Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda sono riportati dal Corriere della Sera in edicola oggi. “Milan e Inter hanno risposto all’ultima richiesta di integrazioni e chiarimenti, Nuovo capitolo del complesso iter che dovrebbe sfociare nella costruzione di un San Siro bis, progetto che ambisce a ridisegnare un pezzo della città. Gli uffici comunali sono al lavoro per esaminare tutto. Tra i numerosi allegati presentati ieri dalle due società a Palazzo Marino ci sarebbe anche la conferma che il ... Leggi su intermagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Inter e Milan verso la costruzione delQuello che inizierà tra pochi giorni sarà un anno importante per Inter e Milan non solo dal punto di vista sportivo, ma anche a quello relativo alla costruzione delche prenderà il posto dell’attuale San Siro., Gliaggiornamenti sulla vicenda sono riportati dal Corriere della Sera in edicola oggi. “Milan e Inter hanno risposto all’ultima richiesta di integrazioni e chiarimenti,capitolo del complessoche dovrebbe sfociare nella costruzione di un San Siro bis, progetto che ambisce a ridisegnare un pezzo della città. Gli uffici comunali sono al lavoro per esaminare tutto. Tra i numerosi allegati presentati ieri dalle due società a Palazzo Marino ci sarebbe anche la conferma che il ...

