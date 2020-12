Natale da soli? Lo vivo come un sollievo | perché non dovrei essere felice?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) C’è chi, di fronte alla notizia di uncon più restrizioni, non si dispera affatto. Anzi, festeggia. È il caso di Roberta, 35 anni, romana, che il 25 dicembre apparecchierà la tavola per una sola persona, senza alcun rammarico né tristezza. “Conosco gente che sta ricorrendo agli escamotage più fantasiosi per passare le festività con i parenti. Io non faccio parte di quella categoria - racconta ad HuffPost -. Sono contenta di trascorrere una giornata di puro relax, magari davanti a ‘Mamma ho perso l’aereo’. D’altronde se il film più famoso del periodo natalizio è la storia di uno che passa ilda solo,io non?”. Roberta, che lavoravigile urbano, ha dei genitori anziani e preferisce tutelarli non vedendoli piuttosto che ...