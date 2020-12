Maturità 2021, il M5S chiarisce: “Nessuna decisione è stata presa” (Di martedì 22 dicembre 2020) I deputati del M5S chiariscono che sull'esame di stato non c'è alcuna decisione. L'emendamento alla legge di bilancio prevede solo una possibilità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) I deputati del M5S chiariscono che sull'esame di stato non c'è alcuna. L'emendamento alla legge di bilancio prevede solo una possibilità L'articolo .

orizzontescuola : Maturità 2021, il M5S chiarisce: “Nessuna decisione è stata presa” - moneypuntoit : ?? Maturità 2021, come sarà? ?? - TecnicaScuola : Maturità 2021, sarà solo orale? M5S: non è stata presa alcuna decisione - - herondalewjl : Studenti lanciano una petizione per annullare gli esami di stato - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Scuola #Maturità2021, sarà solo orale? #Azzolina si fa dare tutti i poteri dal Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Maturità 2021, Azzolina: «Possibili novità tra gennaio e febbraio» Corriere della Sera