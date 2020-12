Manovra | Calderone | Non c' è strategia chiara di sostegno a professioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Labitalia) - “Lafinanziaria per il 2021 e, in particolare, i suoi interventi in materia di lavoro cercano di arginare la perdita di posti di lavoro conseguente alla crisi economica con cui da mesi ormai facciamo i conti. Continuiamo, tuttavia, a non vedere unaa favore delalle. Dopo mesi di richieste al governo, qualche settimana fa abbiamo assistito ad un'apertura del ministro dell'Economia a favore dell'accesso da parte deisti ai contributi a fondo perduto. Tuttavia, ancora oggi, non si è concretizzata in una norma". Lo ha dito la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina, intervenendo al 27° Forum Lavoro/Fisco/Previdenza, ...