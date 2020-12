Il magico Magnesio | le sue proprietà e i cibi dove trovarlo

Leggi su improntaunika

(Di martedì 22 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ilè un minerale essenziale che interviene in oltre 300 reazioni cellulari, garantendo la normale fisiologia dell’organismo. Fondamentale per il metabolismo energetico, il suo campo d’azione comprende in particolare il sistema nervoso e l’apparato muscolare, promuovendo la trasmissione degli stimoli nervosi ai muscoli e regolando la comunicazione tra neuroni e cellule muscolari. Inoltre partecipa alla formazione del glucosio e alla sintesi delle proteine, facilita l’assimilazione delle vitamine del gruppo B, C ed E, stimola la sintesi della vitamina D e contribuisce alla solidità delle ossa, oltre che all’efficienza del sistema immunitario. I segnali della carenza diL’eventuale carenza diè rivelata da molti disturbi, sia fisici che psico-emotivi: sul piano psicologico possono comparire ...