Grande Fratello Vip, salta la puntata di Natale. La conferma di Signorini: «Non andiamo in onda» (Di martedì 22 dicembre 2020) . Cambio di palinsesto in casa Mediaset per il 25 dicembre, e conferma ufficiale durante la diretta della puntata di lunedì 21 dicembre. I Vipponi non ci saranno più come promesso. A differenza di quanto detto nelle puntate scorse, il Grande Fratello Vip non ci sarà a Natale. La puntata prevista per venerdì 25 dicembre è ufficialemnte saltata, al suo posto il film "Natale da chef" con Massimo Boldi e Biagio Izzo. La conferma ufficiale è arrivata in diretta da Alfonso Signorini che ha annunciato: «A Natale non andiamo chiaramente in onda, anche noi vogliamo mangiare il panettone con i nostri cari».

