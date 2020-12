Gazzetta: Non è stato il Papu a lanciare il Tapiro, ma Zapata (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Corriere della Sera parla oggi delle possibilità di mercato che si aprono, nella finestra di mercato di gennaio, per il Papu Gomez. La situazione di separato in casa, dopo la lite avuta con Gasperini nella sfida con il Midtjylland e il suo post social in cui prometteva dopo l’addio la sua verità sull’inno della Juve canticchiato allo Stadium, hanno sancito il suo divorzio con il tecnico e con l’Atalanta. Nei prossimi giorni è fissato l’incontro tra la società e Giuseppe Riso, agente del Papu Il Papu che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi chiede di essere trasferito a titolo gratuito, una bestemmia per una società come l’Atalanta abilissima a monetizzare le cessioni. A riprova del periodo di stress che sta provando è arrivato ieri anche il Tapiro per il Papu che si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Corriere della Sera parla oggi delle possibilità di mercato che si aprono, nella finestra di mercato di gennaio, per ilGomez. La situazione di separato in casa, dopo la lite avuta con Gasperini nella sfida con il Midtjylland e il suo post social in cui prometteva dopo l’addio la sua verità sull’inno della Juve canticchiato allo Stadium, hanno sancito il suo divorzio con il tecnico e con l’Atalanta. Nei prossimi giorni è fissato l’incontro tra la società e Giuseppe Riso, agente delIlche in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi chiede di essere trasferito a titolo gratuito, una bestemmia per una società come l’Atalanta abilissima a monetizzare le cessioni. A riprova del periodo di stress che sta provando è arrivato ieri anche ilper ilche si ...

Gazzetta_it : #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo - Gazzetta_it : #Mancini: 'Aspetto #Zaniolo e #Chiellini. Per il rinnovo non ci saranno problemi' - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - intmal : @Pinetino ma taci sei ridicolo e lo dico da non juventino @Gazzetta_it - 5maggio2002 : @Gazzetta_it senza vergogna i servi di Cairo della GdS di @BarigelliS. Solito titolo a tutta pagina su Suárez e sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Non Mancini: "Aspetto Zaniolo e Chiellini. Per il rinnovo non ci saranno problemi" La Gazzetta dello Sport RASSEGNA STAMPA, I titoli dei quotidiani in edicola

Di seguito i titoli dei principali quotidiani in edicola questa mattina: La Gazzetta dello Sport: "Pirlo sfida Prandelli. Da Brescia all'azzurro un legame profondo" ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, Conte sogna altri quattro acquisti per gennaio"

La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina così: "Letterina di Conte". La Rosea presenta la lista dei desideri del tecnico dell'Inter La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina così: ...

Di seguito i titoli dei principali quotidiani in edicola questa mattina: La Gazzetta dello Sport: "Pirlo sfida Prandelli. Da Brescia all'azzurro un legame profondo" ...La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina così: "Letterina di Conte". La Rosea presenta la lista dei desideri del tecnico dell'Inter La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina così: ...