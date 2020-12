Due cardinali positivi al Covid Allarme per Papa Francesco (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Coronavirus continua a far paura. Non si arrestano i contagi e aumenta la preoccupazione per la variante inglese. Anche il Vaticano deve fare i conti con la pandemia. C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco, dopo la notizia che due cardinali a lui molto vicini hanno contratto la malattia. Si tratta dell'Elemosiniere Konrad Krajewski. Noto alle cronache - si legge sulla Verità - per il famoso blitz in un palazzo di Roma occupato abusivamente, a cui aveva sbloccato il contatore, senza preoccuparsi di chi avrebbe poi dovuto pagare la bolletta. Ora il porporato è ricoverato al Gemelli. Preoccupa anche la situazione sanitaria di un altro cardinale, si tratta di Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato. Il porporato è ultrasettantenne. E adesso nella Santa Sede è salito il livello di allerta. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Coronavirus continua a far paura. Non si arrestano i contagi e aumenta la preoccupazione per la variante inglese. Anche il Vaticano deve fare i conti con la pandemia. C'è preoccupazione per le condizioni di salute di, dopo la notizia che duea lui molto vicini hanno contratto la malattia. Si tratta dell'Elemosiniere Konrad Krajewski. Noto alle cronache - si legge sulla Verità - per il famoso blitz in un palazzo di Roma occupato abusivamente, a cui aveva sbloccato il contatore, senza preoccuparsi di chi avrebbe poi dovuto pagare la bolletta. Ora il porporato è ricoverato al Gemelli. Preoccupa anche la situazione sanitaria di un altro cardinale, si tratta di Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato. Il porporato è ultrasettantenne. E adesso nella Santa Sede è salito il livello di allerta. Segui su ...

