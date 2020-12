Donna sbranata dai lupi | “non torneranno in quella casa | forse li uccidono”

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Parla una veterinaria, in merito alla drammatica vicenda deicecoslovacchi che hanno sbranato e ucciso una 74enne.cecoslovacchiLa figlia di Mariangela Zaffino è disperata: in pochi mesi ha perso il fratello e la madre, ora sta per perdere i suoi cani. “Vi prego non abbatteteli” è il suo grido di dolore. Ma ci sono poche speranze che dalla clinica veterinaria dove sono stati portati, faranno mai più ritorno a. Ini cinquececoslovacchi, senza un apparente motivo, hanno aggredito e ucciso la mamma della. “Hanno sempre vissuto con lei, perché è successo?”, si chiede ancora la figlia. E a provare a dare una spiegazione, in questi giorni, ci hanno pensato in molti. “A volte non basta l’amore per questi ...