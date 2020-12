Convocati Udinese: due recuperi per il Benevento, out Okaka (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Udinese ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro il Benevento: recuperano Forestieri e Bonifazi, out Okaka L’Udinese ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro il Benevento. Recuperano Forestieri e Bonifazi, assente Okaka. L’elenco completo: Portieri: Musso; Carnelos; Scuffet. Difensori: Samir; Bonifazi; ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Rigo; De Maio; Zeegelaar. Centrocampisti: De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra; Mandragora; Palumbo; Coulibaly. Attaccanti: Deulofeu; Lasagna; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: recuperano Forestieri e Bonifazi, outL’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. Recuperano Forestieri e Bonifazi, assente. L’elenco completo: Portieri: Musso; Carnelos; Scuffet. Difensori: Samir; Bonifazi; ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Rigo; De Maio; Zeegelaar. Centrocampisti: De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra; Mandragora; Palumbo; Coulibaly. Attaccanti: Deulofeu; Lasagna; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. Leggi su Calcionews24.com

