Cashback, l’ennesimo problema: salta il rimborso per pagamenti contactless (Di martedì 22 dicembre 2020) Non tutti i pagamenti effettuati con moneta elettronica potrebbero rientrare nel programma di rimborsi Cashback. PagoPa ha infatti evidenziato un problema legato all’utilizzo della tecncologia contactless. Spunta l’ennesimo problema, sulla già accidentata strada del Cashback straordinario varato dal Governo per incentivare gli acquisti con moneta elettronica nel periodo di Natale. Se non fossero bastati i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 dicembre 2020) Non tutti ieffettuati con moneta elettronica potrebbero rientrare nel programma di rimborsi. PagoPa ha infatti evidenziato unlegato all’utilizzo della tecncologia. Spunta, sulla già accidentata strada delstraordinario varato dal Governo per incentivare gli acquisti con moneta elettronica nel periodo di Natale. Se non fossero bastati i L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ninanina1215 : Non mi ero interessata molto al cashback, lo ammetto. Oggi ho sentito la spiegazione dell'on. Garavaglia a l'aria c… - GianniLadage2 : RT @carettamc11: #cashback è un favore alle banche da parte del #governo.La #Bce giudica l'ennesimo colpo di genio di #Conte come una misur… - etventadv : RT @carettamc11: #cashback è un favore alle banche da parte del #governo.La #Bce giudica l'ennesimo colpo di genio di #Conte come una misur… - claudioocchipi2 : RT @carettamc11: #cashback è un favore alle banche da parte del #governo.La #Bce giudica l'ennesimo colpo di genio di #Conte come una misur… - nicola_vecchio : RT @carettamc11: #cashback è un favore alle banche da parte del #governo.La #Bce giudica l'ennesimo colpo di genio di #Conte come una misur… -