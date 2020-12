BCE | bilancio supera quota 7 000 miliardi

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per la prima volta, ildella BCE hato la soglia psicologica dei 7.000di euro (7.008.896 milioni), sulla scia delle misure prese in risposta anche alla crisi pandemica. Secondo i dati aggiornati al 18 dicembre scorso, oltre metà dell’ammontare, 3.895,6, è rappresentato dai vari programmi di acquisti di titoli, pubblici e privati acquistati contro la crisi attuale e a quelle passate. Altri 1.792,6sono operazioni di rifinanziamento di lungo termine (Ltro e Tltro) erogate alle banche; 344di euro sono “normali” rifinanziamenti tramite le operazioni principali.

NunziEnrico : Nel bilancio della #BCE oggi l'ammontare dei titoli di debito pubblico italiani è maggiore del totale delle emissio… - TradingRoomRoma : Covid2020: la Fed, oltre ad avere la possibilità di una manovra espansiva sui tassi, praticamente raddoppia gli ass… - albertinasanch6 : RT @ispionline: Il Parlamento europeo ha approvato il #NextGenerationEU e il Bilancio Pluriennale 2021-2027, mentre la #BCE si concentra su… - saracristaldi : RT @ispionline: Il Parlamento europeo ha approvato il #NextGenerationEU e il Bilancio Pluriennale 2021-2027, mentre la #BCE si concentra su… - ispionline : Il Parlamento europeo ha approvato il #NextGenerationEU e il Bilancio Pluriennale 2021-2027, mentre la #BCE si conc… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE bilancio

Il Messaggero

(Teleborsa) - Per la prima volta, il bilancio della BCE ha superato la soglia psicologica dei 7.000 miliardi di euro (7.008.896 milioni), sulla scia delle misure prese in risposta anche alla ...Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca ha definito questa norma come una bomba atomica sotto i bilanci delle banche. Qual è la sua opinione al riguardo? «Il calendar provisioning della ...