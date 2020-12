Aereo atterra su una strada, colpisce un palo della luce, si schianta e prende fuoco: due morti (Di martedì 22 dicembre 2020) Un velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza su una strada texana ma qualcosa è andato storto e si è schiantato a terra. I due occupanti sono deceduti Due persone sono morte in un disastroso incidente Aereo che ha coinvolto un piccolo velivolo, andato a schiantarsi a poca distanza da Dallas. Secondo quanto riportato dai media locali l’Aereo proveniente da Denton era atterrato al Grand Praire Municipal Airport per poi decollare di nuovo, e pochi minuti prima dell’incidente, dall’aeroporto municipale della città e stava tendando di effettuare un atterraggio di emergenza, per una probabile avaria rilevata dal pilota. Ma qualcosa è andato storto è poco prima delle 15 è andato a schiantarsi lungo una ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020) Un velivolo ha effettuato unggio di emergenza su unatexana ma qualcosa è andato storto e si èto a terra. I due occupanti sono deceduti Due persone sono morte in un disastroso incidenteche ha coinvolto un piccolo velivolo, andato arsi a poca distanza da Dallas. Secondo quanto riportato dai media locali l’proveniente da Denton erato al Grand Praire Municipal Airport per poi decollare di nuovo, e pochi minuti prima dell’incidente, dall’aeroporto municipalecittà e stava tendando di effettuare unggio di emergenza, per una probabile avaria rilevata dal pilota. Ma qualcosa è andato storto è poco prima delle 15 è andato arsi lungo una ...

