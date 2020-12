50 anni fa usciva “Lo chiamavano Trinità…” e nasceva il mito (Di martedì 22 dicembre 2020) Compie 50 anni un mito del nostro cinema. Il 22 dicembre del 1970 usciva infatti nelle sale italiane “Lo chiamavano Trinità…”, lo spaghetti western diretto da E.B. Clucher con Bud Spencer e Terence Hill. Sorta di parodia del genere, con le scene di scazzottate e i siparietti comici mischiati alle classiche ambientazioni western, sarebbe diventato un “classico” del nostro cinema facendo diventare la coppia una delle più amate di sempre. Per Spencer e Hill non si trattava del debutto, i due avevano già girato due spaghetti western più tradizionali: “Dio perdona… io no!” nel 1967 e “I quattro dell’Ave Maria” nel 1968, entrambi diretti da Giuseppe Colizzi. Ma è con Trinità che la loro carriera svolta. E pensare che inizialmente le parti di protagonisti non sarebbero dovute andare a loro. Nella prima idea ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020) Compie 50undel nostro cinema. Il 22 dicembre del 1970infatti nelle sale italiane “Lo”, lo spaghetti western diretto da E.B. Clucher con Bud Spencer e Terence Hill. Sorta di parodia del genere, con le scene di scazzottate e i siparietti comici mischiati alle classiche ambientazioni western, sarebbe diventato un “classico” del nostro cinema facendo diventare la coppia una delle più amate di sempre. Per Spencer e Hill non si trattava del debutto, i due avevano già girato due spaghetti western più tradizionali: “Dio perdona… io no!” nel 1967 e “I quattro dell’Ave Maria” nel 1968, entrambi diretti da Giuseppe Colizzi. Ma è con Trinità che la loro carriera svolta. E pensare che inizialmente le parti di protagonisti non sarebbero dovute andare a loro. Nella prima idea ...

