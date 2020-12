Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig pagata dallo Stato (Di lunedì 21 dicembre 2020) I licenziamenti alla Whirlpool di Napoli partiranno dal prossimo primo di aprile. Dall’incontro al Mise esce un salvagente di tre mesi per i 340 lavoratori dello stabilimento campano di cui la multinazionale statunitense ha deciso la chiusura. Nulla di più. “Piena retribuzione e tredicesime fino al 31 dicembre al 100% per i lavoratori senza ricorso agli ammortizzatori, come da accordi con il governo. Dal 1 gennaio richiesta di ammortizzatori fino alle fine di marzo e poi avvio della la procedura di licenziamento collettivo il 1 di aprile”, ha detto l’amministratore delegato di Whirlpool, Luigi La Morgia. “Whirlpool non ha aperto ad oggi nessuna procedura,. l’azienda pagherà tutto fino al 31 dicembre e poi ci sarà cig L’azienda, in attesa che venga approvata la legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) I licenziamenti alladipartiranno dal prossimo primo di. Dall’incontro al Mise esce un salvagente di treper i 340 lavoratori dello stabilimento campano di cui la multinazionale statunitense ha deciso la chiusura. Nulla di più. “Piena retribuzione e tredicesime fino al 31 dicembre al 100% per i lavoratori senza ricorso agli ammortizzatori, come da accordi con il governo. Dal 1 gennaio richiesta di ammortizzatori fino alle fine di marzo e poi avvio della la procedura di licenziamento collettivo il 1 di”, ha detto l’amministratore delegato di, Luigi La Morgia. “non ha aperto ad oggi nessuna procedura,. l’azienda pagherà tutto fino al 31 dicembre e poi ci sarà cig L’azienda, in attesa che venga approvata la legge ...

clikservernet : Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig pa… - Noovyis : (Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig p… - simcopter : RT @fattoquotidiano: Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig pagat… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig pagat… - fattoquotidiano : Whirlpool: produzione in crescita ma Napoli chiuderà dal 1 aprile. Ai 340 dipendenti solo tre mesi in più di Cig pa… -