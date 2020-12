Variante inglese e confusione italiana: per fortuna c’è il NY Times (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rassegna stampa italiana di oggi è unanime. Nel senso che c’è accordo su quello da inserire in apertura di prima pagina. La Variante inglese del coronavirus è l’argomento del giorno, sia sui media tradizionali, sia sui social network, soprattutto dopo la notizia – data dal ministro Luigi Di Maio – del blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Virus cambiato, un caso in Italia titola il Corriere della Sera. Fa eco Repubblica: Il virus inglese è già in Italia. Il nuovo Covid è a Roma: ora serve il lockdown scrive Il Messaggero. I titoli si basano sul fatto che la Variante inglese del coronavirus sia stata analizzata in una paziente presso l’ospedale militare del Celio a Roma. Sui siti italiani, inoltre, la situazione è ancora più complessa di quanto non mostrino già le prime pagine delle ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rassegna stampadi oggi è unanime. Nel senso che c’è accordo su quello da inserire in apertura di prima pagina. Ladel coronavirus è l’argomento del giorno, sia sui media tradizionali, sia sui social network, soprattutto dopo la notizia – data dal ministro Luigi Di Maio – del blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Virus cambiato, un caso in Italia titola il Corriere della Sera. Fa eco Repubblica: Il virusè già in Italia. Il nuovo Covid è a Roma: ora serve il lockdown scrive Il Messaggero. I titoli si basano sul fatto che ladel coronavirus sia stata analizzata in una paziente presso l’ospedale militare del Celio a Roma. Sui siti italiani, inoltre, la situazione è ancora più complessa di quanto non mostrino già le prime pagine delle ...

