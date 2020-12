Variante Covid, una coppia di Roma i primi positivi. Altri casi sospetti (Di lunedì 21 dicembre 2020) una donna italiana la paziente positiva alla nuova Variante del Covid proveniente dall'Inghilterra. Anche il compagno , rientrato giorni fa dal Regno Unito dove si era recato per lavoro, è risultato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) una donna italiana la paziente positiva alla nuovadelproveniente dall'Inghilterra. Anche il compagno , rientrato giorni fa dal Regno Unito dove si era recato per lavoro, è risultato ...

Variante inglese Covid, caso sospetto anche a Bari. Spallanzani: «Stiamo isolando il virus»

Mentre l'ospedale Spallanzani di Roma ha annunciato di aver avviato l'isolamento del nuovo virus, un caso sospetto della nuova variante inglese del Covid-19 è all'esame ...

