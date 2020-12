VARIANTE COVID INGLESE: "VACCINO FUNZIONERÀ"/ Oms: "Più grave? Non ci sono elementi" (Di lunedì 21 dicembre 2020) VARIANTE INGLESE del COVID-19 spaventa l'Europa: Ema “non preoccupante su effetti VACCINO”. Spallanzani "non è più aggressiva", Clementi “allarme ingiustificato" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)del-19 spaventa l'Europa: Ema “non preoccupante su effetti”. Spallanzani "non è più aggressiva", Clementi “allarme ingiustificato"

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - Notiziedi_it : Variante inglese Covid, la previsione degli esperti: «È destinata a diventare il ceppo dominante» - PpPagliaro : RT @jacopo_iacoboni: comunque, non possiamo annunciare ogni nuova variante del Covid con sempre maggiore allarme, con l'unico effetto di au… -