Valanga in Grignetta | salvati 2 escursionisti | ma i soccorritori hanno rischiato la vita

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lecco, 21 dicembre 2020 " Sono stati recuperati e tratti in salvo solo in tarda serata i duedi 36 e 46 anni che nel primo pomeriggio di ieri sono stati travolti da unain ...

lecco_notizie : Valanga travolge escursionista ai Magnaghi in Grignetta. Soccorso Alpino al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Grignetta

Lecco, 21 dicembre 2020 – Sono stati recuperati e tratti in salvo solo in tarda serata i due escursionisti di 36 e 46 anni che nel primo pomeriggio di ieri sono stati travolti da una valanga in ...Nel primo pomeriggio di domenica 20 dicembre una valanga staccatasi in prossimità del traverso dei Magnaghi in Grignetta ha investito due escursionisti di 36 e 46 anni. Le operazioni di Soccorso si ...