Stangata per Marcus Thuram: 5 giornate di squalifica e multa salata per lo sputo ad un avversario (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stangata del giudice sportivo per Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. L’attaccante è stato squalificato per cinque giornate in seguito allo sputo nei confronti di Stefan Posch, episodio avvenuto sabato durante la sfida contro l’Hoffenheim. Per il figlio d’arte anche una multa salatissima, di 40.000 euro. Il giocatore tornerà in campo il 22 gennaio, contro il Borussia Dortmund. Foto: Twitter Borussia. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020)del giudice sportivo perdel Borussia Mönchengladbach. L’attaccante è statoto per cinquein seguito allonei confronti di Stefan Posch, episodio avvenuto sabato durante la sfida contro l’Hoffenheim. Per il figlio d’arte anche unasalatissima, di 40.000 euro. Il giocatore tornerà in campo il 22 gennaio, contro il Borussia Dortmund. Foto: Twitter Borussia. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MarS92__ : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Stangata per Marcus Thuram dopo lo sputo: tornerà a fine gennaio ? - sportli26181512 : #RisultatifotoeapprofondimentidalCalcioEsteroIamNaples #Squalifica Sputo a un avversario, stangata per Thuram: cinq… - estornudoauto : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Stangata per Marcus Thuram dopo lo sputo: tornerà a fine gennaio ? - sportli26181512 : Thuram Jr, stangata dopo lo sputo ad un avversario: Il giocatore del Borussia Monchengladbach è stato qualificato p… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Stangata per Marcus Thuram dopo lo sputo: tornerà a fine gennaio ? -