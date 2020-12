Silvio Berlusconi sui pescatori sequestrati in Libia: «Liberi grazie a Putin, non bisogna dirlo però» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre proseguono gli interrogatori dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia e liberati dopo 108 giorni di prigionia, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi interviene sul caso con una telefonata piuttosto spinosa. Il merito del ritorno a casa dei pescatori, sarebbe – stando a quanto riferito dal cavaliere e riportato da Libero Quotidiano – del presidente russo. “È stato Putin – avrebbe rivelato Berlusconi – con le sue telefonate ad Haftar a farli liberare, questa è la verità di quello che è successo”. Leggi anche >> Liberati i pescatori italiani sequestrati in Libia: in volo verso Roma pescatori sequestrati in Libia, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre proseguono gli interrogatori deidi Mazara del Valloine liberati dopo 108 giorni di prigionia, il presidente di Forza Italiainterviene sul caso con una telefonata piuttosto spinosa. Il merito del ritorno a casa dei, sarebbe – stando a quanto riferito dal cavaliere e riportato da Libero Quotidiano – del presidente russo. “È stato– avrebbe rivelato– con le sue telefonate ad Haftar a farli liberare, questa è la verità di quello che è successo”. Leggi anche >> Liberati iitalianiin: in volo verso Romain, ...

