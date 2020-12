Sci alpino, Alex Vinatzer è in testa nello slalom dell’Alta Badia! Buon rientro per Moelgg (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un meraviglioso lampo azzurro illumina la prima manche dello slalom dell’Alta Badia. Alex Vinatzer è al comando dopo metà gara e sogna un’incredibile vittoria. Una prova eccezionale quella del giovane altoatesino, che è stato fantastico a gestire un tracciato non complesso, ma che obbliga a produrre grande velocità dall’inizio alla fine. Una sciata bellissima, veloce e potente quella di Vinatzer, che ora dovrà essere bravo a gestire la pressione nella seconda manche. Vinatzer dovrà difendere 27 centesimi di vantaggio sullo svizzero Luca Aerni e 36 sull’austriaco Michael Matt, rispettivamente secondo e terzo al termine della prima manche. Ai piedi del podio attualmente c’è la coppia norvegese formata da Sebastian Foss-Solevaag (+0.37) ed Henrik Kristoffersen (+0.40). Dietro al duo ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un meraviglioso lampo azzurro illumina la prima manche delloBadia.è al comando dopo metà gara e sogna un’incredibile vittoria. Una prova eccezionale quella del giovane altoatesino, che è stato fantastico a gestire un tracciato non complesso, ma che obbliga a produrre grande velocità dall’inizio alla fine. Una sciata bellissima, veloce e potente quella di, che ora dovrà essere bravo a gestire la pressione nella seconda manche.dovrà difendere 27 centesimi di vantaggio sullo svizzero Luca Aerni e 36 sull’austriaco Michael Matt, rispettivamente secondo e terzo al termine della prima manche. Ai piedi del podio attualmente c’è la coppia norvegese formata da Sebastian Foss-Solevaag (+0.37) ed Henrik Kristoffersen (+0.40). Dietro al duo ...

Gazzetta_it : #sci In Alta Badia vola #Vinatzer: è in testa dopo la prima manche - alcinx : RT @mountainblogit: CdM di Sci alpino: Goggia trionfa in discesa in Val d’Isere. Brignone terza in superG - mountainblogit : CdM di Sci alpino: Goggia trionfa in discesa in Val d’Isere. Brignone terza in superG - RSIsport : ?????? Daniel Yule è secondo dopo la prima manche dello slalom di Alta Badia. Davanti a tutti c'è l'italiano Alex Vina… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #sci In Alta Badia vola #Vinatzer: è in testa dopo la prima manche -