Rubare ai morti è troppo: i cittadini insorgono e chiedono giustizia (Di martedì 22 dicembre 2020) La notizia arriva dalla Campania dove alcuni sciagurati avrebbero rubato diverse piante e fiori da diversi cimiteri. Furti al cimitero (Facebook)Una sciagurata sequela di atti vandalici, che più che altro potrebbero essere definiti veri e propri furti, si sono verificati in località Arienzo e San Felice a Cancello, nel casertano. Numerose piante e fiori sono infatti state rubate da diverse tombe nei cimiteri delle due località campane. Gesti a metà tra vandalismo e furto, perchè è inimmaginabile arrivare a tanto pur di guadagnare, di fatto, pochi euro. Quindi ci si aspetta anche un gesto scellerato di qualche assurdo individuo. I familiari dei defunti, di fatto, derubati hanno chiesto a gran voce l'istallazione di telecamere ai comuni interessati. Uomini e donne sostenuti anche da comitati civici territoriali, hanno chiesto che sia fatta giustizia ...

EmiPinori : @SirDistruggere Con il covid la genre sta a casa e non viaggia ed il settore del ladro in italy ha perso molti intr… - VendraminA : @AndreaOrlandosp mi fai schifo ma proprio schifo! Una persona insulsa! “ non serve mostrare i muscoli”? No bisogna… - Pistafavasmanag : @AlvisiConci @Ellebi71 Anche se ti pare incasinata, è comunque legge dello stato. Ne abbiamo viste anche di peggio… - DonPacciani : @Marek28165 @fauss77 @Suckmysock3 @NoZumpa @NC4551 Ma chi è sceso a 1 Euro è il PADRONE italiano che approfitta dei… - _marlene1265 : RT @Renato47Rm: DECIDERE IN RITARDO. COSÌ LA DESTRA CERCA DI RUBARE VOTI. LORO CHE VOLEVANO TUTTO APERTO perché VOLEVANO GLI ITALIANI MORTI… -

Coronavirus. Odissea senza fine: tre morti a Torre del Greco

Altri tre morti per covid a Torre del Greco. Lo ha confermato il Centro Operativo comunale di protezione civile nel consueto bollettino giornaliero sull'emergenza sanitaria. Si tratta di P.A., N.M. (e ...

In Italia altri 10.872 positivi e 415 morti: il tasso di positività risale al 12,3%

Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che ...

Altri tre morti per covid a Torre del Greco. Lo ha confermato il Centro Operativo comunale di protezione civile nel consueto bollettino giornaliero sull'emergenza sanitaria. Si tratta di P.A., N.M. (e ...

Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che ...