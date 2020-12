Rodrigo de Paul | oro di Udine | è arrivata l’ora dei saluti?

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gennaio si avvicina e con lui anche il mercato. Come da anni a questa parte, protagonisti del campionato di serie A potrebbero salutare, a partire dalla stella dell’se, de. Il 26enne di Sarandì ha recentemente ribadito un concetto già esposto in passato: sarebbe un suo desiderio quello di competere nei 3 campionati europei migliori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PoPaolino : @FraInter86 i tempi sono maturi per Rodrigo De Paul - LuigiBevilacq17 : @cippiriddu Tutta la vita su rodrigo de Paul - AdolfoCrotti : Eccolllllaaaaaa l'altra bomba. Di Claudio R. 'Rodrigo De Paul sedotto ed abbandonato dalla Rube andrà all'Inter per… - MarcoReNer_azz : Raimondi: “L’obiettivo Inter è uno solo: Rodrigo De Paul” - calciomercatoit : ???? #Inter, Rodrigo #DePaul è il sostituto di #Vidal -

Ultime Notizie dalla rete : Rodrigo Paul

UDINE– Rodrigo De Paul con i suoi 3 gol e 2 assist in 10 partite è tra i protagoniste dell’Udinese, confermandosi come un talenti della Serie A. Il numero 10 bianconero ha parlato ai microfoni di BeIn ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sensi: le ultime. Veste anche le maglie di Frosinone e Genoa dove riesce a segnare, in totale dieci reti. Come era prevedibile l ...