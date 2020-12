Nuovo virus inglese già a Roma, pronta una stretta per contenere i contagi (Di lunedì 21 dicembre 2020) È già in Italia il Covid-19 bis, ovvero la versione mutata del Coronavirus che venerdì ha costretto il governo inglese a chiudere Londra in fretta e furia. E i governi europei a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 dicembre 2020) È già in Italia il Covid-19 bis, ovvero la versione mutata del Coronache venerdì ha costretto il governoa chiudere Londra in fretta e furia. E i governi europei a...

StefanoGuerrera : Cose che farei prima della fine dell’anno per iniziare meglio quello nuovo: TOGLIERE LA CONNESSIONE INTERNET A CHI… - Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - eziomauro : Speranza: 'Nuovo ceppo virus più veloce ma non più letale, stop ai voli con la Gran Bretagna' - lilith975 : RT @ivocamic: COME VOLEVASI DIMOSTRARE ANNO NUOVO #VIRUS NUOVO e la #dittaturasanitaria può procedere - Clara_Cinci : Il virus della comune influenza è un coronavirus e ogni anno esce un nuovo vaccino proprio perché questo muta in co… -