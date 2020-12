Messi: “Con la pandemia il calcio è cambiato tantissimo. Giocare senza pubblico è orribile” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lionel Messi ha vinto il Trofeo Pichichi e ha parlato in occasione della consegna dei premi attribuiti da Marca. Questi alcuni passaggi della parole di Messi: “Mai avrei pensato di riuscire a vincere questo trofeo per sette volte. Se penso all’ottavo? Preferirei vincere la Liga che diventare di nuovo capocannoniere. Ci proveremo, come si è sempre fatto al Barcellona. Stiamo crescendo a poco a poco, ora dobbiamo fare una serie di risultati positivi per recuperare posizioni, Con la pandemia il calcio è cambiato tantissimo e in peggio, tutte le partite sono molto difficili. Giocare senza pubblico? È orribile, una sensazione molto brutta. Non vedere nessuno allo stadio è come un allenamento. È più difficile entrare in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lionelha vinto il Trofeo Pichichi e ha parlato in occasione della consegna dei premi attribuiti da Marca. Questi alcuni passaggi della parole di: “Mai avrei pensato di riuscire a vincere questo trofeo per sette volte. Se penso all’ottavo? Preferirei vincere la Liga che diventare di nuovo capocannoniere. Ci proveremo, come si è sempre fatto al Barcellona. Stiamo crescendo a poco a poco, ora dobbiamo fare una serie di risultati positivi per recuperare posizioni, Con laile in peggio, tutte le partite sono molto difficili.? È, una sensazione molto brutta. Non vedere nessuno allo stadio è come un allenamento. È più difficile entrare in ...

