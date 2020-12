Maradona | la rivelazione choc dello storico medico | “Tentò il suicidio a Cuba”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfredo Cahe racconta Diego Armandoe rivela alcuni dettagli inediti avvenuti prima della sua morte. Nel corso delle trasmissioni Intratables e Confrontados, lodel Pibe de Oro ha raccontato le ragioni dei disturbi del linguaggio del Diez, ma ha soprattutto criticato le cure adottate dai più recenti dottori rivelando, inoltre, un tentatoda parte del numero 10 quando si trovava a.Parla Cahe: "il"caption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="715" Stadio San Paolo(getty images)/caption"aveva una lesione cerebrale, ma non l'Alzheimer come si diceva", ha spiegato Cahe. "E il farmarco che stava assumendo non era adeguato. Diego ...