La Littizzetto sfotte i bambini in Dad e prova a far ridere mettendosi la cacca in testa

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Neanche sotto Natale la comicità di Lucianasi ammanta di classe ed eleganza. Il copione, anche ieri sera, a Che Tempo che fa, è stato scritto con il solito show per palati grossi: parolacce, gag volgari, risate finte in studio col solito sguardo fintamente imbarazzato di Fabio Fazio. La comica tarantolata ieri sera ha esordito commentando un video. “Vorrei trattare un tema che tocca milioni di italiani: IL CRETINO – Come riconoscerlo, come evitarlo e soprattutto come non sposarlo”. Poi Lucianina è passata al suo consueto linguaggio da caserma, che questa volta ha toccato anche la Didattica a distanza degli studenti, la Dad, da lei trasformata in Mad: “Io faccio una Mad, la minchiata a distanza”, si è scatenata la, mentre Fazio fingeva di contorcersi dalle risate. mentre l’attrice, nel suo abito natalizio dorato, Lucianina, ...