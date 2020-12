Il nonno spacciatore fermato con molte dosi di cocaina e una pistola

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Una vicenda che fa quasi sorridere, ma che di comico ha ben poco che arriva dalla provincia di Fermo, dove l’uomo è stato arrestato. Auto Carabinieri (Facebook)Una storia che arriva da Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, che inizia con una giovane ragazza finita in overdose. La ragazza salvata dalle forze dell’ordine ha dato il via ad una indagine che ha portato all’arresto di un uomo, di ben 82 anni, trovato con 2 grammi di eroina ed unamodello Beretta, più proiettili non denunciati ed una mazza da baseball. L’uomo non più giovane d’età da quel che emerso era un pusher ben noto in zona. L’uomo colto in fragranza di reato è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma da fuoco clandestina e di strumenti atti a offendere omessa denuncia delle munizioni e ricettazione per l’arma clandestina. Il ...