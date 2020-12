I primi pronostici su Sanremo 2021 danno Fedez e Francesca Michielin come possibili vincitori

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Isuiniziano a farsi sentire, solo a pochi giorni dall’annuncio dei 26 Big che hanno già creato un punto di cesura con il passato. Com’è noto, il Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo per scappare – almeno in parte – dall’emergenza sanitaria. La conduzione è ancora quella di Amadeus con la collaborazione di Fiorello. Amedeo Sebastiani è anche il direttore artistico della manifestazione. Le scommesse sono già partite. A spuntarla sono, che prenderanno parte al Festival dicon il brano Chiamami Per Nome, scritto dai due protagonisti e da Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Seguono i Maneskin e Annalisa, rispettivamente outsider e veterana della manifestazione. L’artista savonese è appena ...