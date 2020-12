Giornalisti di Al Jazeera hackerati dal software israeliano Pegasus

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Accordo di Abramo, la normalizzazione tra Israele e i paesi arabi, sta facendo emergere poco alla volta intese rimaste nascoste forse per anni. Tra queste la cooperazione tra aziende israeliane e monarchie del Golfo per la sorveglianza digitale. Grazie ai ricercatori di Citizen Lab dell’Università di Toronto, che vigila sulla sicurezza informatica, è venuto alla luce che Arabia saudita ed Emirati arabi grazie aldi spionaggio (spyware)prodotto dall’azienda israeliana Nso Group, hanno hackerato e tenuto sotto controllo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Italia_Notizie : I giornalisti di Al Jazeera spiati dai sauditi con un software israeliano - BreakingItalyNe : RT @repubblica: I giornalisti di Al Jazeera spiati dai sauditi con un software israeliano - repubblica : I giornalisti di Al Jazeera spiati dai sauditi con un software israeliano - Asgard_Hydra : 36 giornalisti di Al Jazeera sono stati spiati sui loro smartphone - Piergiulio58 : 36 giornalisti di Al Jazeera spiati sui loro smartphone - Wired -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti Jazeera

La denuncia del Citizen Lab di Toronto: il programma Pegasus utilizzato per hackerare gli smartphone di 36 dipendenti della tv del Qatar ...Gli hanno sparato davanti alla porta di casa, Rahmatullah Nikzad non era solo il presidente dei giornalisti della sua provincia ... stimato collaboratore di testate internazionali come Al Jazeera e ...