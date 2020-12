GF Vip | Samantha De Grenet fa una sorpresa disgustosa nella casa | “Peli e sporco”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Detuona contro gli altri inquilini L’ingresso diDeall’interno delladel Grande Fratello Vip 5 ha rotto un po’ gli equilibri che si erano formati nei tre mesi precedenti. La soubrette ha il dente avvelenato con qualche coinquilino/a e da alcuni giorni il pubblico sta assistendo a delle sue frecciatine velenose ben mirate. Venerdì sera, in occasione della squalifica di Filippo Nardi per aver utilizzato un linguaggio sessista, la donna è apparsa molto turbata perché era legata a lui, in più ha avuto un battibecco con Maria Teresa Ruta accusandolo di essere rimasta zitta quando lui le pronuncia a delle frasi non proprio consone. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. La soubrette reputa ladel GF Vip 5 sporca Da qualche ...