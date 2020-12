Genoa | ufficiale l’esonero di Maran | in arrivo Ballardini

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è: Rolandonon è più l’allenatore del. Il club ligure ha ufficializzato in mattinataattraverso una nota stringata apparsa sul sito web della società: “IlCfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”. Nella sua esperienza sulla panchina ligure,ha collezionato una sola vittoria (all’esordio contro il Crotone), quattro pareggi e 8 sconfitte. L’ultima, contro il Benevento, gli è stata fatale. Insulla panchina del Grifone c’è, si attende solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

