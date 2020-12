Fideuram e Sanpaolo Invest | i numeri del reclutamento 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono stati 184 i nuovi private banker inseriti nelle reti, IWBank enel periodo 1° gennaio – 30 novembre. Al 30 novembre il numero complessivo dei private banker delle tre reti è di 5.534 professionisti, rende noto Intesain una nota. Nel mese di novembre, nelle tre reti, sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo. In particolare, in Veneto, la Retesi potenzia grazie all’arrivo di Gianluca Busatta, private banker di lunga esperienza (iscritto all’Albo fin dal 1994) e punto di riferimento per la clientela di alto standing dell’area di Treviso. In precedenza ha lavorato presso la Popolare di Castelfranco come gestore (Filiali di Conegliano, Treviso e Castelfranco Veneto) per poi passare in Credem con il ruolo di ...